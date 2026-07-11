“Un secolo di caratteri… e di carattere”, la mostra sui 100 anni di Vita Trentina dal 16 luglio è a Pera di Fassa

La mostra “Un secolo di caratteri… e carattere” racconta i 100 anni di Vita Trentina

Verrà inaugurata giovedì 16 luglio alle 21, presso la chiesa parrocchiale di Pera di Fassa, la mostra “Un secolo di caratteri… e di carattere”, che racconta i cento anni del settimanale diocesano Vita Trentina, fondato il 23 dicembre 1926.

L’esposizione, che rimarrà visitabile fino a venerdì 24 luglio, è organizzata in collaborazione con “Ispirazioni d’estate”, la rassegna promossa dalla Commissione Cultura del Decanato di Fassa con il supporto dell’Azienda per il Turismo della Val di Fassa, dei Comitati manifestazioni dei paesi della valle e dell’Arcidiocesi di Trento. La rassegna sarà aperta proprio giovedì 16 luglio alle 21 dal dibattito tra il direttore di Avvenire Marco Girardo, il quale, a tre anni dall’avvio della direzione del quotidiano cattolico, interviene per la prima volta in un incontro pubblico in Trentino, e il direttore di Vita Trentina Diego Andreatta, dal titolo “Da un secolo di informazione ai rischi dell’IA”, che si svolgerà presso la chiesa parrocchiale di Pera di Fassa, contestualmente all’inaugurazione della mostra.

Nell’esposizione, i cento anni della rivista vengono ripercorsi illustrando i principali passaggi che hanno segnato la storia della testata, della sua redazione, della comunità trentina e del mondo intero, ma anche le evoluzioni tecnologiche che hanno accompagnato il mondo della carta. Si passa quindi dai caratteri di piombo della prima tipografia a quelli incisi sulla stampa in offset, fino ad arrivare a quelli destinati alle piattaforme digitali. Tanti gli oggetti che compongono la mostra per raccontare la storia di Vita Trentina. Si va dalle pagine ingiallite dei primi numeri fanno ai colori delle copertine dei libri di ViTrenD, il marchio editoriale a diffusione nazionale di Vita Trentina, passando anche da tanti “strumenti” del mestiere, vecchi e nuovi.