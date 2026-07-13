La rete di donazione delle cornee si estende a tutto il territorio provinciale

La rete della donazione di cornee si estende. Da oggi i cittadini potranno donare i tessuti oculari non solo negli ospedali di Trento e Rovereto, ma anche in altre strutture ospedaliere e territoriali della provincia. Lo prevede la nuova convenzione tra Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino e Fondazione Banca degli Occhi del Veneto ETS, che consentirà di portare il prelievo delle cornee sul territorio provinciale grazie a una rete dedicata di professionisti. La Fondazione opererà con i propri medici a fianco dei professionisti Asuit, rendendo la donazione più accessibile e contribuendo ad aumentare la disponibilità di tessuti per i trapianti.

L’integrazione alla convenzione è stata presentata questa mattina, lunedì 13 luglio, nella sala Belli della Provincia autonoma di Trento. Attualmente in Trentino il prelievo di cornee è effettuato da parte dei medici dell’Unità operativa multizonale di oculistica negli ospedali di Trento e Rovereto, dove sono attive procedure consolidate per l’individuazione dei potenziali donatori e il confronto con le famiglie. La nuova collaborazione con la Fondazione Banca degli occhi del Veneto consentirà di estendere progressivamente questa possibilità anche ad altre strutture territoriali e ospedaliere, a partire dall’Hospice di Mezzolombardo. Le équipe della Fondazione garantiranno l’attività di prelievo e il mantenimento degli elevati standard qualitativi dei tessuti – inviati nei laboratori di Mestre della Fondazione per essere affidati poi ai vari centri di trapianto – mentre il personale delle strutture continuerà a occuparsi dell’identificazione dei donatori e del dialogo con i familiari. L’obiettivo è aumentare il numero di cornee disponibili per il trapianto e consentire a un numero sempre maggiore di cittadini di vedere rispettata la propria volontà di donazione. Nel 2025 sono state 108 le persone che hanno donato le cornee in Trentino, 61 nel 2026. In lista d’attesa per un trapianto di cornea ci sono al momento 49 pazienti. Nei primi sei mesi del 2026 sono stati effettuati 25 innesti di tessuto oculare (sono stati 56 nel 2025 e 68 nel 2024). Dal 2019 ad oggi sono stati 413 i trapianti puri effettuati in Trentino.