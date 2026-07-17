A Santa Massenza “Note di Grappa” unisce i distillati ai nuovi linguaggi

Venerdì 7 agosto, dalle 19.30 alle 24.00, le vie e le distillerie di Santa Massenza, il piccolo borgo della Valle dei Laghi che rappresenta il cuore pulsante della grappa artigianale trentina, ospiteranno “Note di Grappa“, l’evento giunto alla sua terza edizione, nato con l’obiettivo di valorizzare uno dei distillati più rappresentativi del territorio attraverso linguaggi nuovi e coinvolgenti, capaci di avvicinare anche chi non ha mai avuto occasione di scoprirne la complessità e le potenzialità. Protagonisti della serata saranno infatti originali cocktail a base di grappa, ideati da professionisti della miscelazione per esaltarne aromi e versatilità in chiave fresca, contemporanea e sorprendente.

E la cornice non poteva che essere il borgo di Santa Massenza, che ha il primato di vantare la più alta concentrazione di distillerie artigianali d’Italia, con ben cinque realtà produttive attive in un paese di poco più di un centinaio di abitanti. Casimiro, Francesco, Giovanni Poli, Giulio & Mauro e Maxentia per l’occasione si trasformeranno dunque in tappe di un percorso sensoriale dedicato al gusto e alla convivialità. Ogni distilleria ospiterà un bartender professionista che presenterà una propria creazione, affiancato dalle nuove generazioni di distillatori che stanno raccogliendo il testimone di una tradizione secolare e contribuendo a proiettarla nel futuro.

Ad accompagnare le degustazioni saranno piccoli assaggi studiati da Slow Food Trentino-Alto Adige per valorizzare la degustazione e arricchire l’esperienza. Sarà inoltre disponibile il food truck di Paolo Betti, Cuoco dell’Alleanza Slow Food, con una selezione di piatti espressi.

Come suggerisce il nome stesso della manifestazione, la musica avrà un ruolo centrale. Le diverse location saranno animate da concerti live che spazieranno tra jazz, soul e folk, creando un’atmosfera suggestiva e coinvolgente capace di accompagnare il pubblico lungo tutto il percorso. Un intreccio di sapori, suoni e incontri che trasformerà il borgo in un palcoscenico diffuso a cielo aperto.

Nata nel 2024 sulla scia del successo della storica manifestazione invernale “La Notte degli Alambicchi Accesi”, “Note di Grappa” si sta affermando come uno degli appuntamenti più originali dell’estate trentina, contribuendo a raccontare la grappa come prodotto contemporaneo, dinamico e aperto a nuove interpretazioni, senza rinunciare alla qualità e all’autenticità che ne hanno decretato il successo.

L’evento è organizzato dall’Associazione Santa Massenza Piccola Nizza de Trent con il supporto dell’Istituto Tutela Grappa del Trentino e di Garda Trentino, e con la partecipazione di Slow Food Trentino Alto Adige.