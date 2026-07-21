Val di Non

A Rumo sabato 25 luglio la 15esima festa delle Asuc del Trentino

Sabato 25 luglio, presso Maso Vender, nel comune di Rumo, si svolgerà la 15esima Festa delle Asuc del Trentino, promossa dall’Associazione Provinciale delle Asuc e organizzata con il coinvolgimento dell’intera comunità di Rumo.

Accanto ai quattro Comitati Asuc collaborano le Donne Rurali, il Gruppo Alpini, la Pro Loco, il Coretto, i Cori parrocchiali, il Coro Maddalene e numerosi volontari. Un prezioso sostegno è garantito anche dalla Cassa Rurale Val di Non Rotaliana Giovo, mentre fondamentale è la disponibilità della famiglia Vender, che ospita la manifestazione mettendo a disposizione il proprio maso.

La giornata prenderà avvio alle ore 10.15 con la Santa Messa celebrata dall’arcivescovo di Trento, monsignor Lauro Tisi, accompagnata dal Coretto, dai Cori parrocchiali e dal Coro Maddalene, che contribuiranno a rendere ancora più solenne la celebrazione. Seguiranno i saluti delle autorità e una breve tavola rotonda dedicata ai principali temi di attualità riguardanti i domini collettivi. Dalle ore 12 prenderanno quindi il via l’aperitivo e il pranzo tipico.

L’aperitivo e il pranzo offriranno anche l’occasione per valorizzare alcune eccellenze provenienti dai domini collettivi del Trentino: il formaggio stagionato della Malga Preghena (ASUC Preghena), il Grana di Malga del Caseificio Presanella Mezzana-Rumo, il Casolet della Malga Lavazzè (Consortela di Lavazzè), miele e piccoli frutti del territorio di Rumo, i vini Pinot Nero, Sauvignon e Müller Thurgau dell’Azienda Agricola Graziano Fontana di Faedo, ottenuti da uve coltivate su terreni di proprietà collettiva amministrati dall’ASUC di Faedo, e la tradizionale farina gialla di Storo, prodotta da mais coltivato sulle terre collettive della comunità di Darzo.

di redazione VT
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