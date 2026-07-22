Venerdì 24 luglio sciopero del trasporto ferroviario anche in Trentino

Nella giornata di venerdì 24 luglio è previsto uno sciopero generale nazionale di 24 ore del personale ferroviario che interessa sia Trentino Trasporti che Trenitalia. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Lo sciopero è indetto dal personale del Gruppo FS Italiane, Trenitalia, Trenord e Tper dalle 21.00 di giovedì 23 alle 20.59 di venerdì 24 luglio 2026. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Per il trasporto regionale di Trenitalia, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 21.00. Gli elenchi dei servizi garantiti sono consultabili sull’Orario ufficiale Trenitalia e su www.trenitalia.com. Per il Trentino si veda al seguente link.

Il servizio ferroviario (ferrovia Trento-Malè-Mezzana e Trento-Borgo-Bassano) sarà garantito nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.