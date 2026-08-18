Lavis, 190 mila euro per la manutenzione straordinaria di quattro strade

Lavis. Anche via Proner sarà riasfaltata

La Giunta comunale di Lavis, nella sua ultima seduta, ha approvato la perizia per gli interventi di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali previsti nel corso di quest’anno, stanziando complessivamente 190 mila euro. I lavori interesseranno alcuni dei tratti della rete comunale che presentano le maggiori condizioni di deterioramento: via Paganella, piazza Loreto, via Proner e via G. Di Vittorio.

La scelta delle strade su cui intervenire è stata effettuata dall’Ufficio tecnico comunale sulla base dello stato di usura delle pavimentazioni. Nel corso degli anni il traffico veicolare, gli agenti atmosferici, le precipitazioni intense e l’utilizzo invernale dei sali disgelanti hanno contribuito al progressivo degrado dell’asfalto. A questo si aggiungono i numerosi interventi effettuati nel tempo per la posa o la manutenzione dei sottoservizi, con ripristini localizzati che in alcuni punti hanno compromesso la regolarità complessiva della superficie stradale.

Gli interventi non consisteranno quindi soltanto nella posa di un nuovo strato di asfalto. Dove necessario sarà effettuata la fresatura della pavimentazione esistente, con la sistemazione e la risagomatura del fondo stradale e l’eventuale rifacimento degli strati sottostanti maggiormente deteriorati. Seguiranno la posa dell’emulsione bituminosa e la realizzazione del nuovo tappeto di usura, con l’obiettivo di migliorare regolarità, aderenza e durata della pavimentazione.

L’intervento consentirà quindi di recuperare condizioni più adeguate sia sotto il profilo della sicurezza della circolazione sia per quanto riguarda il comfort e la funzionalità della viabilità.

Dei 190 mila euro complessivamente stanziati, 150 mila euro sono destinati ai lavori a base d’appalto, comprensivi di 4.351 euro di costi per la sicurezza. I restanti 40 mila euro comprendono le somme a disposizione dell’amministrazione, tra lavori in economia, spese tecniche e oneri fiscali.

L’intervento si inserisce in una programmazione più ampia della manutenzione della rete viaria comunale. Vista l’estensione complessiva delle strade e dei marciapiedi di competenza del Comune, gli interventi vengono programmati individuando di volta in volta le situazioni considerate più urgenti. Altri tratti potranno quindi essere interessati nei prossimi tempi, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.