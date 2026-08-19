Incontro e inclusione sul Cammino di San Rocco: il 27 agosto interessante serata a Mori

Il Cammino di San Rocco, sarà anche quest’anno un luogo di incontro e inclusione. Dalla collaborazione della Compagnia del Cammino di San Rocco e l’Ente Nazionale Sordi (ENS) ed il supporto di Walden viaggi a piedi, infatti, la prossima settimana prenderà vita un trekking accessibile rivolto a persone sorde e udenti, in programma dal 25 al 29 agosto.

Per cinque giorni un gruppo di venti persone provenienti da tutta Italia percorrerà il Cammino di San Rocco, con la guida di Laura Ciaghi, Accompagnatrice di Media Montagna, e il supporto di Lara Bergomi, assistente alla comunicazione LIS.

Nel cuore di questa esperienza, la sera di giovedì 27 agosto, alle ore 20.30, presso il Teatro Oratorio di Mori viene una conferenza pubblica dal titolo “Passi inclusivi: i cammini si raccontano”. L’evento, sarà un’importante occasione di confronto e sensibilizzazione sul tema dell’accessibilità in montagna e nei percorsi lenti, attraverso i racconti di chi i cammini li percorre e di chi li ha ideati. Interverranno Brunella Grigolli (Ente Nazionale Sordi – Trento), Ulisse Paolini (Ass. Cammino di San Rocco), Gianni Bindelli, camminatore esperto e i referenti dei Cammini del Trentino, Cammino di San Vili, Cammino Jacopeo d’Anaunia, Cammino delle Terre sospese e Cammino dei Sette Laghi.

L’incontro sarà moderato da Irene Matassoni (coop. AbilNova). La serata è sostenuta da Noi Oratorio Mori APS e da Cassa Rurale Alto Garda – Rovereto.