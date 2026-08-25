Abbonamento ai trasporti a 25 euro da settembre a dicembre

Prosegue la possibilità di viaggiare su tutti i mezzi pubblici in Trentino – treni locali, autobus urbani ed extraurbani e funivia Trento-Sardagna – a una tariffa agevolata. Alla luce delle circa 20.000 adesioni registrate per l’abbonamento trimestrale estivo e considerato il perdurare delle difficoltà economiche legate agli elevati costi del carburante, la Giunta provinciale di Trento ha deciso di prorogare l’iniziativa anche per i prossimi mesi. La nuova proposta prevede un abbonamento quadrimestrale, valido da settembre fino alla fine dell’anno, al costo di 25 euro, che sarà possibile acquistare nelle biglietterie di Trentino Trasporti e Trenitalia a partire da sabato 29 agosto.

“Pensiamo in particolare ai lavoratori, che anche durante l’autunno potranno contare su un’alternativa vantaggiosa per gli spostamenti quotidiani sul territorio provinciale, grazie ad un’iniziativa che però coinvolge tutta l’utenza della mobilità collettiva”, afferma il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti.