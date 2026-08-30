Appello contro il raduno naziskin a Pietramurata: “Non venga autorizzato”

“L’annunciato raduno di attivisti e simpatizzanti della galassia naziskin a livello europeo a Pietramurata previsto per il prossimo fine settimana non va solo condannato senza se e senza ma. Le istituzioni locali e statali devono prioritariamente operare affinché questa adunata che, fin dai suoi intenti, sembra propugnare forme esplicite di apologia del nazi-fascismo, non venga autorizzata né a Pietramurata, né in alcun luogo della nostra Provincia o del nostro Stato”. E’ quanto si legge nell’appello sottoscritto da numerose associazioni che verrà consegnato domani, lunedì 31 agosto, alla commissaria del governo Isabella Fusiello.

“Nei giorni in cui il Presidente della Repubblica Mattarella sarà presente a celebrare l’ottantesimo anniversario dell’accordo Degasperi-Grüber che, dopo l’occupazione nazifascista del Trentino e del Sudtirolo, hanno garantito grazie all’Autonomia speciale il progressivo rinsaldarsi di vincoli di solidarietà, convivenza ed integrazione tra popolazioni di lingua diversa, non è accettabile che nella stessa terra e alla luce del sole vengano diffusi slogan e propugnate idee che negano fin dalle radici questa nostra storia comune ed i suoi valori. Per ribadire la profonda estraneità e contrarietà delle cittadine e dei cittadini trentini allo svolgersi di iniziative di questo tenore nella nostra provincia, annunciamo fin d’ora che, nel caso il raduno dovesse in qualche modo tenersi, manifesteremo democraticamente e pacificamente il nostro dissenso organizzando un presidio ed un corteo di resistenza democratica a Pietramurata nella giornata di giovedì 3 settembre. Perché oggi, come ottantuno anni fa, il Trentino vuole continuare ad essere una terra libera da ogni forma di nazifascismo”, si conclude l’appello.