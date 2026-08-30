Tutto pronto per la “Lessinia Legend Run” del 13 settembre

Ala rafforza sempre di più la sua presenza e collaborazione con le gare di trail running della Lessinia. È il caso della Lessinia Legend Run, competizione di corsa in montagna che si terrà domenica 13 settembre e che si sta affermando a livello internazionale. Quest’anno è stata presentata in una conferenza stampa a Venezia e sta già viaggiando verso le 1300 iscrizioni con atleti provenienti da 18 diversi paesi. Ebbene, quest’anno all’interno della competizione ci sarà anche un premio speciale, il “Trofeo Città di Ala”.

Gli atleti che percorreranno più velocemente quel tratto (dal rifugio Fraccaroli a passo Pertica) riceveranno il “Trofeo Città di Ala”, in cui è raffigurato, quale simbolo di Ala, proprio palazzo Pizzini. Il trofeo è realizzato da giovani artigiani alensi. Un analogo trofeo era stato introdotto quest’anno anche in un’altra competizione di corsa in montagna “transfrontaliera”, la Tzimbar Race.

Partenza e arrivo della Lessinia Legend Run saranno come da tradizione nella cornice del centro di Velo Veronese a partire dalle 7 per la nuova competizione LLR50 (50 km e 3.400 m D+) e a seguire le altre distanze di 30 km, 20 km e 10 km per terminare in serata con gli arrivi degli ultimi atleti per le 19.

Il coinvolgimento di Ala non si limita al trofeo: sul percorso, nel tratto trentino, saranno attivi nei ristori e per l’assistenza atleti i volontari della Sat di Ala e delle associazioni Cas Ronchi e Amici di Malga Brusà.

L’assessora allo sport Francesca Aprone ha presentato la novità del 2026. “Il Trofeo Città di Ala – ha detto – sarà assegnato al primo atleta e alla prima atleta che transiteranno al comando nel segmento intermedio situato nel territorio di Ala. La Lessinia Legend rappresenta un’importante vetrina: attraversa paesaggi di grande pregio e coinvolge centinaia di atleti, accompagnatori, appassionati e osservatori, offrendo un’occasione di visibilità che difficilmente potrebbe essere raggiunta attraverso i tradizionali strumenti di promozione. Accanto a questa motivazione ce n’è un’altra che riteniamo altrettanto significativa. Il Trofeo Città di Ala vuole esprimere la riconoscenza dell’Amministrazione comunale nei confronti della società organizzatrice, Lessinia Legend Sport ASD. Con questo riconoscimento non vogliamo soltanto premiare due grandi prestazioni sportive, ma valorizzare un territorio, rafforzare una collaborazione e ribadire una visione condivisa che guarda oltre ogni confine”.

Nell’ambito della manifestazione viene inoltre riproposta un’iniziativa giunta al quinto anno rivolta ad un gruppo di circa 20 persone affette da morbo di Parkinson, le quali affronteranno con l’assistenza di un fisioterapista ciascuno il percorso di 10 km attraversando le contrade attorno Velo dopo aver effettuato una serie di uscite preparatorie nei mesi precedenti.