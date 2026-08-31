La Magnalonga dell’Alta Vallagarina, domenica 6 settembre la passeggiata enogastronomica

Sono 10 chilometri tra gusto, leggende e natura da Volano a Calliano, passando per i boschi sopra le campagne e attorno a Castel Pietra, a comporre il percorso della 28ª edizione de “La Magnalonga dell’Alta Vallagarina”, la prima passeggiata enogastronomica del Trentino. L’evento, da sempre la prima domenica di settembre e quindi in programma domenica 6, è un’occasione per scoprire e valorizzare il patrimonio culturale e le tradizioni enogastronomiche dell’Alta Vallagarina.

Il percorso di quest’anno, in gran parte inedito, parte dal Parco Legàt di Volano e prosegue lungo le verdeggianti colline del paese con vista sulla valle. Ci si inoltra, poi, sulla strada sterrata all’interno del bosco, tra masi antichi e leggende sussurrate sottovoce, fino ad arrivare alla base di Castel Pietra, la fortezza medievale nel cuore dell’Alta Vallagarina. Si prosegue la passeggiata lungo i vigneti fino all’arrivo, previsto al centro del paese di Calliano. Si tratta di un itinerario principalmente sterrato (non adatto ai passeggini), mentre i cani sono i benvenuti, purché al guinzaglio.

“Storie segrete e creature del bosco” è il tema di questa edizione, che ci porta in un viaggio attraverso il bosco, dove colori, profumi e storie antiche si intrecciano tra realtà e leggenda. Abili gnomi artigiani dai vestiti ricamati, saggi maghi conoscitori delle erbe officinali, folletti e fate dispettose che si mimetizzano con la vegetazione e animali dagli aculei sporgenti e dal pelo soffice. Lungo il percorso, tra borghi, boschi e vigneti dell’Alta Vallagarina, i partecipanti troveranno +20 punti animazione tra spettacoli di musica e teatro, laboratori, mercatini di artigianato locale e tanto divertimento.

Durante tutto il tragitto sarà possibile assaporare i sapori della tradizione trentina in 9 tappe enogastronomiche: benvenuto con tè o caffè e biscotto, antipasto con speck cotto con rostì e cappuccio (variante VEG: medaglione di pomodoro con salsa, rostì e cappuccio) accompagnati da un calice di Daeria Bianco IGP Chardonnay dell’Az. Agr. Mattè, orzotto con lucanica e marzemino alla trentina (variante VEG: orzotto con radicchio e marzemino alla trentina) con vino Trentino doc Pinot Grigio 2025 dell’Az. Agr. Maso Salengo, succo di sambuco, mela a spicchi, formaggi trentini con miele accompagnati da Rosato Vigneti delle Dolomiti IGT della Cantina Vivallis, carne salada con riccioli di patate fritte e misticanza (variante VEG: polpette di verdure con riccioli di patate fritte e misticanza) in abbinamento a Marzemino Trentino dell’Az. Agr. Salizzoni, fortaie trentine con zucchero e limone in abbinamento a un calice di Moscato Giallo Castel Beseno Superiore della Cantina di Aldeno, caffè e grappa in conclusione. Come di consueto, sarà inoltre disponibile un menù senza glutine in collaborazione con A.I.C. Trentino, e un’alternativa di menù vegetariano.

La partenza per il percorso sarà in forma scaglionata dal Parco Legàt di Volano a partire dalle 9.30 fino alle 12.00 (alle 12.30 per gli iscritti in loco). Gli organizzatori raccomandano di lasciare la propria vettura a Volano presso l’apposito parcheggio predisposto in zona industriale (via Roma), a pochi passi dalla partenza, e usufruire del servizio di bus navetta gratuito per tornare al parcheggio una volta conclusa la manifestazione. Dalle ore 15.00 alle ore 21.00, infatti, sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito con partenze ogni 10 minuti circa dalla fermata dell’autobus “Calliano” sulla SS12 fino al parcheggio di Volano.

Le prevendite dei biglietti saranno attive online fino a venerdì 4 settembre sul sito www.lamagnalonga.org e fino a sabato 5 settembre presso l’ufficio ApT Rovereto in Piazzale Orsi 9 (stazione dei treni di Rovereto, orario 9.00-13.00 / 14.00-18.00). I menù senza glutine e vegetariano sono riservabili solo su prenotazione. I biglietti con menù classico potranno essere acquistati anche il giorno della manifestazione a prezzo intero. Per informazioni è possibile contattare l’Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo: 0464 430363 / info@visitrovereto.it.