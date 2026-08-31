Lago di Caldonazzo, concluso il weekend di Dolomiti Swim

Si è chiuso con successo il weekend della III Traversata della Valsugana – The Dolomiti Swim, andata in scena il 29 e 30 agosto sulle acque del Lago di Caldonazzo. Con oltre 730 iscritti al traguardo nelle 5 gare in programma, la tappa trentina dell’Italian Open Water Tour si conferma la più grande traversata di nuoto in acque libere mai organizzata in Trentino Alto Adige.
Un bacino che per due giorni è diventato crocevia internazionale del nuoto in acque libere: atleti arrivati da 14 regioni italiane, oltre 50 province e 10 Paesi europei ed extraeuropei si sono ritrovati sulle rive del lago più grande del Trentino, sono la cornice delle Dolomiti, per la quarta tappa del Challenge dei Laghi 2026.
La manifestazione rientra nel novero delle manifestazioni supportate dal Marchio Trentino, oltre ad esser Patrocinata dal Comune di Caldonazzo e rientrare nel programma del Campionato Nazionale Italiano di nuoto in acque libere dell’ Ente di promozione sportiva USACLI che ha assegnato anche i titoli del Campionato Regionale del Tentino Alto Adige.
Il premio Big Team, riservato alla squadra con più nuotatori arrivati al traguardo nell’intero weekend, è andato alla Swim Revolution, che ha chiuso con ben 66 arrivi complessivi tra le varie gare – un dato che racconta bene anche il dominio individuale del capitano Simone Lavizzari, capace di vincere tre delle quattro gare individuali in programma.
Tra i protagonisti della Super Smile Swim c’era anche Franco Ianeselli, sindaco di Trento, che ha tagliato il traguardo dei 2,5K in 45’36”, confermando la sua passione per il nuoto e regalando un momento di grande vicinanza istituzionale all’evento.
Grande partecipazione anche dalle squadre giovanili venete, con diversi atleti under 11 in gara, a testimonianza di come la manifestazione stia diventando un appuntamento anche per le nuove generazioni del nuoto di fondo.
Il circuito Italian Open Water Tour prosegue ora con Noli (Liguria), in programma il 13 settembre, per poi chiudere il Challenge dei Laghi con l’ultimo atto a Peschiera del Garda (Verona), il 19 e 20 settembre, con la Traversata dei Bastioni tra le mura patrimonio UNESCO. Il Tour proseguirà poi in autunno con le tappe di Ischia (3-4 ottobre) e Vulcano (17-18 ottobre).