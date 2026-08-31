Lago di Caldonazzo, concluso il weekend di Dolomiti Swim

Presentate le canotte di Eurocup dell’Aquila Basket marchiate “Jordan”

Sono state presentate ufficialmente le canotte che saranno indossate dai giocatori dell’Aquila Basket in occasione della prossima stagione di EuroCup. Grazie alla collaborazione con GTZ distribution le divise “europee” dei bianconeri saranno marchiate “Jordan“, con il logo più iconico della pallacanestro: il Jumpman. La divisa home sarà nera con inserti bianchi e Jumpman bianco, mentre […]