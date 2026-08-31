Patto Trentino: ritorna da ottobre a marzo la Coaching Experience

Dopo il positivo riscontro delle prime due edizioni, A.C. Trento 1921 apre le iscrizioni alla terza edizione della “Coaching Experience – Primo Livello”, il percorso formativo dedicato ai tecnici delle società del territorio, agli addetti ai lavori e agli studenti interessati a conoscere da vicino la cultura, la metodologia e il modo di lavorare del club gialloblù.

L’iniziativa rientra nelle diverse attività legate al Patto Trentino, il progetto di collaborazione promosso da A.C. Trento 1921 con l’obiettivo di valorizzare il calcio giovanile e il movimento calcistico del territorio attraverso la condivisione di competenze, esperienze e metodologie. Il percorso, che si svilupperà da ottobre a marzo, alternerà incontri teorici e pratici, con appuntamenti in aula e sul campo, e permetterà ai partecipanti di confrontarsi direttamente con alcune delle figure di riferimento dell’A.C. Trento 1921. Tra i relatori ci saranno anche il Direttore Generale, Luca Piazzi, il Responsabile del Settore Giovanile, Michele Saltori, l’allenatore della Prima Squadra, Luca Tabbiani, assieme al suo staff tecnico, oltre ad altre figure dell’area tecnica gialloblù.

Gli incontri si svolgeranno uno o due lunedì al mese, dalle ore 19 alle 21. Il calendario completo e le relative modalità di svolgimento saranno comunicati successivamente agli iscritti. Il corso sarà gratuito, previa iscrizione, e sarà riservato ad un massimo di 50 partecipanti. Al termine del percorso sarà inoltre prevista la possibilità di svolgere uno stage all’interno del Club, offrendo ai partecipanti l’opportunità di approfondire sul campo quanto affrontato durante le lezioni.

Per accedere alla “Coaching Experience” è necessario avere un’età compresa tra i 20 e i 60 anni e possedere almeno uno dei seguenti requisiti: laurea breve, qualifica Figc di qualsiasi livello, status di laureando oppure almeno tre anni di esperienza nel mondo del calcio.

Le iscrizioni resteranno aperte fino a lunedì 21 settembre. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere all’indirizzo eventisettoregiovanile@actrento.com.