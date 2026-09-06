I sindacati: “Mattarella ha saputo interpretare al meglio le sfide del Trentino”

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“L’inscindibile legame tra democrazia e autonomia, il riconoscimento del radicamento secolare dell’autogoverno del Trentino, la nuova frontiera dell’Europa delle regioni che può e deve avere nell’Euregio Tirolo, Sudtirolo e Trentino la sua avanguardia contro ogni nuovo rigurgito nazionalista, il ruolo fondamentale nel buon esercizio delle potestà dell’Autonomia delle organizzazioni sociali. Sono questi a nostro avviso i messaggi centrali lanciati oggi al teatro Sociale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel giorno dell’80esimo anniversario dell’accordo di Parigi tra Degasperi e Grüber”. A dirlo sono i segretari generali di Cgil Cisl Uil del Trentino Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Largher.

“Ancora una volta – aggiungono Grosselli, Bezzi e Largher – il presidente Mattarella ha saputo interpretare al meglio le sfide che il Trentino e la sua Autonomia debbono affrontare quando ci ha ricordato, citando Degasperi, che è nostro compito prioritario anche oggi quello di fare meglio dello Stato. Un monito che la politica locale deve saper cogliere per rafforzare lo sviluppo del nostro territorio e della sua comunità sapendo coltivare sempre l’ambizione di raggiungere le performance economiche e sociali delle migliori regioni in Europa”.