Giovedì 10 settembre prima campanella per 66.328 studentesse e studenti trentini

Dopo l’inizio anno delle scuole dell’infanzia dello scorso 3 settembre, prende il via giovedì 10 settembre il nuovo anno scolastico in Trentino. Sono 66.328 le studentesse e gli studenti iscritti agli istituti scolastici provinciali e paritari, 845 in meno rispetto allo scorso anno, quando gli iscritti erano 67.173. Nel complesso, il sistema formativo provinciale accoglie 57.054 studenti, pari all’86,02% della popolazione studentesca, mentre le scuole paritarie contano 9.274 iscritti, pari al 13,98%.

“L’avvio del nuovo anno scolastico – afferma l’assessora all’istruzione Francesca Gerosa, augurando così buon inizio anno – rappresenta un momento importante per tutta la comunità trentina. A tutti voi ragazzi desidero dire una cosa semplice: fate spazio alla curiosità, non abbiate paura di fare domande, di sbagliare e di cercare la vostra strada. La scuola non è solo il luogo in cui si studiano le materie, ma è la prima palestra della vita, lo spazio in cui imparate a conoscervi, a stringere legami che spesso dureranno per sempre e a diventare i cittadini consapevoli di domani. Vivete ogni giorno con passione, coltivando i vostri talenti e credendo fermamente in voi stessi, perché noi crediamo in voi. Un pensiero speciale va alle vostre famiglie, che vi accompagnano in questo cammino, e a tutto il personale scolastico (dirigenti, docenti e collaboratori) che ogni giorno, con un lavoro prezioso e spesso silenzioso, rappresenta il cuore pulsante delle nostre scuole. A voi va la nostra più sincera gratitudine e anche il nostro sostegno: siete voi che create quella comunità educante capace di custodire e far crescere i nostri giovani. A tutti rivolgo l’augurio di un anno positivo, ricco di opportunità di crescita e di apprendimento. Continuiamo a lavorare per garantire una scuola di qualità, capace di accompagnare ogni ragazza e ogni ragazzo nel proprio percorso formativo, dando loro basi solide per crescere e anche per affrontare le difficoltà”.

Nella scuola primaria, a fronte di 22.858 iscritti complessivi, sono 21.973 gli alunni, pari al 96,13%, che frequentano istituti provinciali, mentre 885, pari al 3,87%, sono iscritti alle scuole paritarie. Nella scuola secondaria di primo grado, su un totale di 15.617 iscritti, le scuole provinciali accolgono 14.405 studenti, pari al 92,24%, mentre 1.212 (7,76%) frequentano istituti paritari. Nella scuola secondaria di secondo grado, su un totale di 21.729 studenti, 19.749 (il 90,89%) risultano iscritti alle scuole provinciali, mentre 1.980, pari al 9,11%, frequentano istituti paritari. Nel comparto della formazione professionale e del Capes (Corso annuale per l’esame di Stato di istruzione professionale), dei 6.124 iscritti complessivi, 5.197 frequentano le istituzioni formative paritarie.