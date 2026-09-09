Primo piano

Giovedì 10 settembre prima campanella per 66.328 studentesse e studenti trentini

Dopo l’inizio anno delle scuole dell’infanzia dello scorso 3 settembre, prende il via giovedì 10 settembre il nuovo anno scolastico in Trentino. Sono 66.328 le studentesse e gli studenti iscritti agli istituti scolastici provinciali e paritari, 845 in meno rispetto allo scorso anno, quando gli iscritti erano 67.173. Nel complesso, il sistema formativo provinciale accoglie 57.054 studenti, pari all’86,02% della popolazione studentesca, mentre le scuole paritarie contano 9.274 iscritti, pari al 13,98%.

“L’avvio del nuovo anno scolastico – afferma l’assessora all’istruzione Francesca Gerosa, augurando così buon inizio anno – rappresenta un momento importante per tutta la comunità trentina. A tutti voi ragazzi desidero dire una cosa semplice: fate spazio alla curiosità, non abbiate paura di fare domande, di sbagliare e di cercare la vostra strada. La scuola non è solo il luogo in cui si studiano le materie, ma è la prima palestra della vita, lo spazio in cui imparate a conoscervi, a stringere legami che spesso dureranno per sempre e a diventare i cittadini consapevoli di domani. Vivete ogni giorno con passione, coltivando i vostri talenti e credendo fermamente in voi stessi, perché noi crediamo in voi. Un pensiero speciale va alle vostre famiglie, che vi accompagnano in questo cammino, e a tutto il personale scolastico (dirigenti, docenti e collaboratori) che ogni giorno, con un lavoro prezioso e spesso silenzioso, rappresenta il cuore pulsante delle nostre scuole. A voi va la nostra più sincera gratitudine e anche il nostro sostegno: siete voi che create quella comunità educante capace di custodire e far crescere i nostri giovani. A tutti rivolgo l’augurio di un anno positivo, ricco di opportunità di crescita e di apprendimento. Continuiamo a lavorare per garantire una scuola di qualità, capace di accompagnare ogni ragazza e ogni ragazzo nel proprio percorso formativo, dando loro basi solide per crescere e anche per affrontare le difficoltà”.

Nella scuola primaria, a fronte di 22.858 iscritti complessivi, sono 21.973 gli alunni, pari al 96,13%, che frequentano istituti provinciali, mentre 885, pari al 3,87%, sono iscritti alle scuole paritarie. Nella scuola secondaria di primo grado, su un totale di 15.617 iscritti, le scuole provinciali accolgono 14.405 studenti, pari al 92,24%, mentre 1.212 (7,76%) frequentano istituti paritari. Nella scuola secondaria di secondo grado, su un totale di 21.729 studenti, 19.749 (il 90,89%) risultano iscritti alle scuole provinciali, mentre 1.980, pari al 9,11%, frequentano istituti paritari. Nel comparto della formazione professionale e del Capes (Corso annuale per l’esame di Stato di istruzione professionale), dei 6.124 iscritti complessivi, 5.197 frequentano le istituzioni formative paritarie.

di redazione VT
vitaTrentina

Got Something To Say?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Il periodo di verifica reCAPTCHA è scaduto. Ricaricare la pagina.

vitaTrentina

Le nostre attività