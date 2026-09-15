L’autunno sul comprensorio Val di Fassa-Carezza

Con l’arrivo dell’autunno, proseguono gli appuntamenti proposti nella rete di impianti a fune del comprensorio Val di Fassa-Carezza, ancora attivi nelle prossime settimane: una serie di occasioni per salire in quota e lasciarsi conquistare da una montagna più intima, ma con alcuni appuntamenti assolutamente da non perdere, a partire dalla 26° edizione di “Top Wine” al Sass Pordoi, la degustazione vini più alta del mondo, a quota 2.950 metri, in programma per sabato 17 ottobre. Un percorso tra eccellenze enologiche del Trentino Alto Adige affiancate da una selezione di etichette provenienti da Irpinia, Sicilia e Francia, per ammirare le più belle cime dolomitiche con il giusto calice tra le mani. A completare l’esperienza, il piatto Top Wine, ideato e preparato per l’occasione dallo chef Giovanni Gabrielli del Rifugio Maria accompagnato da raffinate monoporzioni firmate dall’Associazione Charming Italian Chef, partner dell’iniziativa. L’evento sarà preceduto venerdì 16 ottobre da una masterclass esclusiva condotta da Roberto Anesi, miglior sommelier Ais 2017, e dedicata alle DOCG irpine Greco di Tufo, Fiano di Avellino e Taurasi.

Il Sass Pordoi resta comunque protagonista dell’autunno anche oltre questo atteso appuntamento enologico visto che la funivia, che in soli quattro minuti copre un dislivello di 700 metri lungo una risalita fra le rocce davvero spettacolare, sarà infatti operativa fino a domenica 1 novembre.

Prosegue ancora anche la stagione di Carezza, con sei impianti operativi fino all’11 ottobre, di cui quattro addirittura fino al 1 novembre. Per un lungo autunno in quota, anche in sella. Per chi cerca una carica di adrenalina, il consiglio è di provare il Carezza Bike Trail tra i boschi selvaggi dei dintorni del Passo Nigra: 4,4 chilometri in partenza dalla cabinovia Nova Levante intervallati da ponti, salti, paraboliche, banked turn e north shore. Ultimi due appuntamenti di stagione con le “Domeniche in Famiglia”, il 20 settembre e l’11 ottobre, con promo dedicata che propone corse illimitate su tutti gli impianti di risalita del comprensorio per due adulti e due bambini. In particolare, domenica 20 settembre l’iniziativa coincide con la chiusura al traffico del Passo Nigra, da percorrere anche su carrozza trainata da cavalli.

Si sale in quota fino al 4 ottobre anche al Ciampedie, per indimenticabili passeggiate autunnali sul Catinaccio. Domenica 21 e 28 settembre è in programma l’escursione accompagnata all’Aquila di Christomannos e giovedì primo ottobre l’appuntamento con i Suoni delle Dolomiti al Gardeccia.