NODI, tre appuntamenti tra design, legno, impresa e cultura

Prosegue a Palazzo Calepini il percorso di NODI – Cultura, impresa e design del legno trentino, il progetto che mette in relazione il legno trentino con la comunicazione e l’innovazione con l’impresa.

Fino al 4 ottobre la sede della Fondazione Caritro, ospita l’esposizione dei prodotti realizzati nell’ambito del progetto, accompagnata da un calendario di incontri e approfondimenti che mette a confronto mondi e competenze differenti attorno ai temi della cultura del legno, del design, del restauro, dell’editoria e della creatività. Sono ancora tre gli appuntamenti in programma.

Il prossimo incontro, Il Restauro del Legno, è in programma giovedì 17 settembre alle 18 e sarà dedicato alle tecniche e alle competenze della conservazione del legno insieme a Francesca Raffaelli, restauratrice, già dipendente del Laboratorio di restauro storico-artistico della Provincia autonoma di Trento. A condurre l’incontro sarà Massimo Martignoni, docente di storia del design all’Accademia NABA di Milano.

Martedì 29 settembre alle 18 sarà invece la volta di Comunicazione, informazione, marketing e design, un confronto dedicato al ruolo che la divulgazione può avere nel costruire valore attorno alla cultura del progetto. Francesca Taroni, direttrice di Living e Abitare, dialogherà con Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing, e Aldo Colonetti, filosofo, storico e teorico del design, mettendo a confronto il punto di vista della promozione territoriale e quello della cultura del design.

A chiudere il calendario, mercoledì 30 settembre alle 18.15, sarà Innovazione e Successo di Mercato con Franco Caimi, imprenditore alla guida insieme ai fratelli Gianni, Renzo e Giorgio di Caimi Brevetti, azienda storica e leader mondiale nel settore dell’acustica e della fonoassorbenza, con una forte expertise nella ricerca e nella tecnologia. Caimi dialogherà con Lorenzo Delladio, presidente di Confindustria Trento, sui temi dell’innovazione e del successo di mercato, mettendo al centro il rapporto tra ricerca, tecnologia, cultura del progetto e impresa.

La mostra di NODI resterà visitabile fino al 4 ottobre 2026 a Palazzo Calepini, in via Calepina 1 a Trento.

La partecipazione agli incontri è gratuita. Per chi desidera riservare un posto in sala, è disponibile a questo link un servizio di prenotazione.