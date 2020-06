Oggi al via le Vigiliane 2020, ecco il programma

La disfida per la polenta fra Ciusi e Gobj quest’anno è sostituita da un momento di condivisione. Foto © Gianni Zotta

Non saranno “giorni di festa destinati, ancora una volta, a riversare un fiume di persone lungo le vie cittadine e a offrire a residenti e turisti un fitto calendario di spettacoli, disfide in costume, eventi espositivi, golose proposte per il palato e molto altro ancora”, come si legge sul sito delle Feste Vigiliane. Ma dopo la tempesta della pandemia di Covid-19 l’edizione 2020 della festa patronale di Trento vuole far prevalere il desiderio di ripartenza.

È con questo spirito che gli organizzatori si sono messi al lavoro quest’anno, per realizzare un’edizione che possa diventare per tutti un’occasione di svago e di sano divertimento, ma anche di condivisione. Le Vigiliane saranno all’insegna della compartecipazione: per la prima volta nella storia della manifestazione, la consueta disfida della polenta tra Ciusi e Gobj sarà sostituita dalla “condivisione” della polenta. Un piccolo gesto, che sottolinea l’importanza di stare tutti uniti in questo momento difficile.

Con la massima attenzione al rispetto delle norme sanitarie, questa 37a edizione delle Feste Vigiliane si potrà gustare in gran parte online o in diretta sulle tv locali Trentino Tv e Rttr.

Si comincia giovedì 25 giugno alle 17.15 con l’accensione della Lanterna di San Vigilio a Palazzo Thun. Alle 17.40 l’alzabandiera in Piazza Duomo con l’esibizione dal vivo del tenore Cristian Ricci nella celebre romanza di Puccini “Nessun dorma”. Alle 19.30 la diretta delle Feste Vigiliane 2020 dal Castello del Buonconsiglio. Uno straordinario tenore e un quartetto di mirabili violiniste accompagnerà gli spettatori nelle stanze meno conosciute del castello, presentate dalla direttrice Laura Dal Prà. Seguirà una tavola rotonda con la presentazione dei filmati dei più divertenti “Processi di Penitenza” e “Tonche” di sempre. Toccherà poi a modelle e modelli in abiti d’epoca sfilare nel Corteo storico.

I telespettatori potranno partecipare da casa al telefono ad un quiz sulla storia delle Vigiliane. I rappresentanti di alcuni equipaggi ripercorreranno i momenti più divertenti ma anche più pericolosi delle zatterate sul fiume Adige durante il Palio dell’Oca. Sempre in diretta, su Trentino Tv e Rttr, i telespettatori potranno esprimere il loro giudizio sui candidati alla Tonca.

La lunga serata delle Vigiliane proseguirà nella notte fino alle 2 con una diretta radio no-stop in onda su Radio Dolomiti, Radio Italia Anni 60, Radio NBC, Rtt la radio (dalle 23).

Venerdì 26 giugno si aprirà alle 8.30 su Rai3 Trentino con lo spettacolo “Veni Creator” (anteprima su Rai3, in diretta su Trentino Tv e Rttr). Alle 10 la Messa solenne presieduta dall’arcivescovo Lauro Tisi in diretta dal Duomo di Trento (anche sul sito diocesano e sul sito di Vita Trentina). L’Associazione panificatori distribuirà in Duomo sacchetti di pane a richiamare lo spirito di generosità che ha sempre mosso la vita di San Vigilio. Alle 15.30 due rappresentanti dei Ciusi e dei Gobj consegneranno alle case di riposo di Trento una stella alpina e una targa: un gesto simbolico d’amore per la categoria che maggiormente ha sofferto in questa pandemia.

Alle 15.45 lo spettacolo dei Beatles Teraphy, proiettato in tutte le case di riposo del Trentino. Alle 19.30 ancora in diretta su Trentino Tv e Rttr dal Castello del Buonconsiglio la premiazione dei concorsi “Rassegna dei pensieri” e “Colora il mondo”, la gara di cucina dei Ciusi contro i Gobj che sostituisce la consueta disfida in piazza, quiz sulle Feste Vigiliane, lo spettacolo “Filarmonicando alla fontana”, monologo al femminile che ripercorre con ironia il tempo in cui si lavavano i panni in piazza, tavola rotonda con Guido Malossini e i sindaci che si sono susseguiti in questi 37 anni di Feste Vigiliane, una “tonca” tutta da scoprire, per finire con il racconto di alcune leggende legate al Castello del Buonconsiglio.