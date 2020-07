In cammino “personale” sul Sentiero Frassati del Trentino

In vista dell’anniversario di Piergiorgio Frassati, giornata nazionale dei sentieri a lui intitolati, l’Azione Cattolica trentina ripropone il brano di una sua lettera alla sorella: “Tu mi domandi se sono allegro; e come potrei non esserlo? finché la Fede mi darà la forza sempre allegro! ogni cattolico non può non essere allegro: la tristezza deve essere bandita dagli animi cattolici; il dolore non è la tristezza, che è una malattia peggiore di ogni altra… Lo scopo per cui noi siamo stati creati ci addita la via seminata sia pure di molto spine, ma non una triste via: essa è allegria anche attraverso i dolori” (Lettera alla sorella, 14 febbraio 1925).

L’AC diocesana, insieme a Vita Trentina e Montagna Giovane non può proporre per sabato 4 luglio la tradizionale uscita sul sentiero trentino a lui dedicato, ma invita a vivere personalmente o in piccoli gruppi la giornata sia con escursioni in montagna, sia attraverso la lettura di testi e riflessioni per conoscere e approfondire la figura e la spiritualità di questo giovane di inizio Novecento che ha saputo coniugare l’amore per Dio, per la montagna e per la carità in modo esemplare.

Lo stesso San Giovanni Paolo II in occasione della beatificazione, avvenuta il 20 maggio del 1990, lo definì “uomo delle beatitudini” per indicare lo stile evangelico con cui Piergiorgio viveva le sue relazioni personali, il suo impegno di studio all’università, il servizio ai poveri ed in particolare il suo Amore per Dio. Nella bellezza del creato e nelle scalate in montagna cercava e trovava la via per avvicinarsi sempre di più a Lui. Per condividere questa giornata alternativa vi invitiamo ad inviarci foto, pensieri, testi … per continuare a camminare insieme!

Il materiale potrà essere inviato a redazione@vitatrentina.it o segreteria@azionecattolica.trento.it. Per chi fosse interessato si segnala per sabato alle 9.30 anche una diretta Facebook promossa dall’Azione Cattolica della Campania sul Sentiero campano.