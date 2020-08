Upload School, prorogate le iscrizioni alla scuola per giovani musicisti

È stato prorogato a domenica 6 settembre il termine per iscriversi alla Upload School, l’opportunità di formazione di alto livello dedicata alla crescita dei musicisti-studenti under 19 del Trentino.

Si tratta di una particolare “scuola di musica” pensata da UploadSounds, la piattaforma musicale dell’Euregio, dedicata ai musicisti under 19 del territorio trentino, che suonano da solisti o in una band, e vogliono provare a muovere i loro primi passi nel mondo della musica, che attraverso Upload School avranno la possibilità di frequentare gratuitamente un percorso di formazione seguiti da professionisti del settore di fama nazionale.

Per iscriversi, in maniera del tutto gratuita, basta essere o essere stati studenti nel 2020 delle scuole superiori della Provincia autonoma di Trento, avere dai 14 ai 19 anni (la media di età di una band può essere di 21 anni, purché il referente sia under 19) e avere scritto una canzone originale in lingua italiana, inglese o tedesca. Quindi bisogna semplicemente inviare, entro e non oltre la mezzanotte del 6 settembre prossimo, all’indirizzo email info@uploadsounds.eu, il proprio brano in formato .mp3, comprensivo del testo della canzone e di una fotografia rappresentativa del progetto musicale.