La Carovana dei Ghiacciai di Legambiente arriva in Trentino

Era partito dalla sua Val di Rabbi da ragazzo. Ultimo dei figli, si chiamava Decimo, secondo l’ordine di nascita. Suo fratello Oreste era già entrato in seminario a Trento. Gli altri Guarnieri, nel frattempo, si sono sparpagliati in regione generando una parentela da far invidia ad Abramo. Tra i tanti si annovera il nipote don Tarcisio. Fratel Decimo Guarnieri era nato il 31 dicembre 1938. Diceva di non essere un campione nello studio e pertanto il suo obiettivo era di diventare “frate da cerca”, come se ne vedevano un tempo tra i Cappuccini. Frati semplici che andavano di casa in casa a chiedere un po’ di carità, frati molto amati dalla gente.