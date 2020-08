Vescovi Brasile, importante incarico per il trentino dom Mariano Manzana

L’ultima domenica di agosto, giorno in cui la Chiesa in Brasile ha dedicato tributi e preghiere ai catechisti, la Commissione Pastorale Regionale NE2 per l’Animazione Biblico-Catechetica della Conferenza dei Vescovi brasiliani (CNBB) ha annunciato il nuovo presidente: è dom Mariano Manzana, vescovo della diocesi di Mossoró, in Rio Grande do Norte, originario del Trentino.

Dom Mariano sostituisce dom Valério Breda, vescovo di Penedo (AL), morto il 16 giugno.

“Siamo contenti per il sì e la disponibilità di dom Mariano a continuare questa missione”, ha detto il coordinatore della commissione, padre Elison Silva, in un video inviato ai catechisti della Regione.

La notizia è stata accolta con entusiasmo dai “colleghi” missionari fidei donum di dom Mariano. Tra i primi a congratularsi anche don Cristiano Bettega, responsabile dell’Area Testimonianza della Diocesi di Trento. “Buon cammino Dom Mariano” il suo incoraggiamento.