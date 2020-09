La Giunta sospende la chiusura domenicale dei negozi

Evitare disparità di trattamento tra gli esercizi commerciali. Con questa motivazione la Giunta provinciale di Trento ha adottato stamani una delibera che consente – fino alla pronuncia della Corte Costituzionale – la facoltà di aprire i negozi alla domenica indipendentemente dal fatto che un Comune sia turistico o a elevata attrattività commerciale.

Un provvedimento che sospende di fatto la legge provinciale numero 4 del 2020, con la quale la Provincia nello scorso mese di luglio ha stabilito le chiusure festive dei negozi, prevedendo però numerose deroghe.

La delibera come noto fa seguito alla recente ordinanza del TRGA di Trento, che ha accolto i ricorsi presentati dal Consorzio Shop center Valsugana e dal Consorzio Cavalli e Habitat Arredamenti. Un provvedimento che ha consentito solo ai due ricorrenti la possibilità di aprire la domenica. La Giunta, per appianare il vantaggio competitivo che così si è creato, ha pertanto deciso di adottare un nuovo provvedimento che rimarrà in vigore fino a che la Corte Costituzionale non deciderà in merito al ricorso presentato dal Governo lo scorso 28 agosto contro la legge provinciale numero 4 del 2020, che disciplina appunto la materia degli orari dei negozi in Trentino.