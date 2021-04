San Giovanni di Fassa, il Bar Educante sarà una casa per tutti

La protesta degli esercenti invade le strade di Trento

Questa mattina sono scesi in strada a Trento gli esercenti di bar e ristoranti, per protestare contro le prolungate chiusure delle attività causa Covid-19, che – dicono i manifestanti – non sono compensate da adeguati ristori. Un corteo di auto si è mosso dal parcheggio ex Zuffo attraversando le strade del centro città per giungere, […]