Alpini di Trento e Lilt tirano le somme dopo l’iniziativa della Pasqua solidale

Ignaro collective, una raccolta materiali per chi percorre l’Europa a piedi

Come ogni inverno migliaia di profughi tenteranno di entrare in Europa a piedi tramite le rotte balcaniche, e chi di loro riuscirà a varcare il confine sarà accolto a Trieste, dove i volontari di “Linea D’Ombra” offrono le prime cure e sostegno ai richiedenti asilo. Per aiutare le popolazioni in transito e chi sta al […]