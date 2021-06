Calcio e solidarietà: da Goalkeepers Trentino Alto Adige 10 mila euro per Diego Canella

“Per me è un piacere essere qua, a Fondo, nella terra dove è sepolto don Giancarlo Bertagnolli, mio caro amico, fondatore della comunità 'La strada – Der Weg', nata per aiutare persone in difficoltà a causa delle dipendenze; usava lo sport per insegnare loro le regole e la legalità e reinserirle nel tessuto sociale”. Don Luigi Ciotti ha iniziato con queste parole l’incontro svoltosi giovedì scorso a Fondo al Palanaunia sul tema “Sport-legalità, solidarietà e uguaglianza: Una squadra vincente”. Il fondatore del Gruppo Abele e di Libera, ha dialogato con il giornalista e caporedattore del quotidiano “L’avvenire”, Toni Mira.