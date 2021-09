L’economia solidale a Cles, quarta tappa delle ManifestAzioni di Fa’ La Cosa Giusta

Sarà Cles a ospitare, sabato 25 settembre, la ManifestAzione di Fa’ La Cosa Giusta. Foto Paulo Lima

Corso Dante, a Cles, sarà animato dalla quarta tappa delle ManifestAzioni di Fa’ La Cosa Giusta Trento. Sabato 25 settembre, dalle 14 alle 18, è in programma un mercatino dell’economia solidale al quale parteciperanno tanti produttori locali. Sono previsti anche dei laboratori di autoproduzione, una piazza del riuso, del riciclo e dello scambio e una mostra fotografica che racconta la lotta allo spreco.

L’evento “prepara” la Fiera Fa’ La Cosa Giusta, che tornerà a Trento dal 22 al 24 ottobre, ed è realizzato in collaborazione con l’associazione Libera Trentino, La Minela, Mandacarù, Comune di Cles e Apt Val di Non.

Previsto per la mattinata anche un trekking solidale a Coredo, un momento per visitare alcune realtà dell’economia solidale presenti sul territorio della Val di Non. Si parte alle 9 dal Parco alla Torre, per visitare poi Agricola Predaia, l’Azienda Agricola Dal Brolio e il Giardino sul Lago della Cooperativa Sociale GSH. Il punto di arrivo è Castel Coredo, dove è prevista una visita e una degustazione di tisane. Il costo del trekking solidale è di 10 euro a persona, mentre è gratis per i bambini con meno di 12 anni. La prenotazione è obbligatoria e, in caso di maltempo, la passeggiata sarà annullata.

Il tour proseguirà poi domenica 3 ottobre a Rovereto, all’interno del Festival Moltiplicazioni (qui articolo), e a Ravina sabato 16 ottobre. L’iniziativa è promossa da Trentino Arcobaleno insieme a Viracao&Jangada, L’Ortazzo e Trento Consumo Consapevole, nell’ambito del progetto Ecosportello Fa’ La Cosa Giusta!, cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Servizio Politiche Sociali della Provincia di Trento.