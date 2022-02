Rovereto-Lizzana: una raccolta alimentare a favore della popolazione ucraina

A Rovereto una Veglia per la pace in Ucraina

Nel giorno in cui, su invito dell’Arcivescovo Mons. Lauro Tisi, alle ore 20 le campane delle Chiese trentine suoneranno per far sentire la contrarietà alla guerra in Ucraina, il Centro Pace, Ecologia e Diritti Umani di Rovereto ha organizzato, per la stessa ora, una Veglia per la Pace nel Paese dell’Est europeo presso la Chiesa […]