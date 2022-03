Colline Avisiane, Faedo, Valle di Cembra: eletto il nuovo Comitato Tecnico Territoriale della Strada del Vino e dei Sapori

“Non solo selfie”: i giovani alla scoperta dei social

Non solo selfie. Questo il provocatorio titolo scelto dal Comitato Mostra Valle di Cembra, l’Associazione che annualmente organizza la rassegna Müller Thurgau: Vino di Montagna e il Concorso Internazionale Vini Müller Thurgau, per il progetto, al via sulla piattaforma Zoom a partire da giovedì 19 novembre, con l’intento di proporre ai giovani del territorio un […]