Ucraina, a Montagnaga venerdì 25 marzo una veglia per la pace

In cattedrale la preghiera per la pace in Ucraina. Il vescovo Lauro: “Diocesi pronta ad accogliere i profughi”

“Ma noi siamo forti“. Questa la risposta delle donne ucraine ieri – venerdì 25 febbraio -, alle parole di vicinanza del vescovo Lauro, che in cattedrale a Trento ha guidato la veglia di preghiera per la pace. “Sono momenti – esordisce monsignor Tisi – in cui la parola più forte è il silenzio e non vorrei […]