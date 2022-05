Cavuto rinnova: con la Trentino Volley fino al 2024

Oreste Cavulo rinnova il contratto con Trentino Volley fino al 2024. Immagine Trentino Volley

La squadra di pallavolo gialloblù non si ferma: in attesa di giocare domenica 22 maggio la Finale 2022 di CEV Champions League a Lubiana, Trentino Volley continua a programmare il proprio futuro, guardando anche oltre la data dell’importantissimo match in terra slovena concludendo il contratto di rinnovo per Oreste Cavuto, percorso iniziato sin dal 2012 quando, giovanissimo, arrivò a Trento per entrare a far parte del Settore Giovanile.

“Ogni giorno Oreste sente forte l’orgoglio di essere cresciuto e di appartenere a Trentino Volley e lo dimostra in allenamento, in partita ma anche al di fuori della palestra – sono parole del Presidente di Trentino Volley Bruno Da Re – . Siamo quindi felici che abbia deciso di accettare la nostra proposta contrattuale e che la sua carriera possa proseguire ancora qui”.

Otto i titoli conquistati da Oreste Cavuto con Trentino Volley, tenendo conto non solo di quelli vinti con la prima squadra (con cui ha collezionato già 71 presenze e 155 punti) ma anche di quelli ottenuti nel settore giovanile (5 scudetti).

“Considero Trento e Trentino Volley casa mia – racconta lo schiacciatore Cavuto – sono arrivato giovanissimo e mi sono legato in maniera eccezionale a questo ambiente. Durante la mia carriera ho poi avuto l’occasione di giocare in altre realtà, ma nulla per me è paragonabile a questa; è stato perciò molto facile scegliere di proseguire la mia avventura in maglia Itas Trentino. Con questo gruppo mi trovo a meraviglia e voglio continuare il percorso iniziato durante l’ultima stagione. Sono fiero di poter dire che Trento è il mio passato, il mio presente ma soprattutto sarà il mio futuro”.