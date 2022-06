Alfabeto dei sentieri silenziosi, il 4 giugno il primo appuntamento con le passeggiate letterarie

Il Parco Archeo Natura Fiavé [Foto Albert Ceolan, Archivio Soprintendenza beni culturali PAT]

Presentata in anteprima nell’ambito del 70° Trento Film Festival, la guida “Alfabeto dei sentieri silenziosi”, edita dalla Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento, prende finalmente vita nei luoghi che la hanno ispirata con una serie di passeggiate letterarie nelle Giudicarie Esteriori.

Quattro gli incontri in programma, che porteranno i partecipanti lungo itinerari inconsueti da percorrere con accompagnatori d’eccezione: gli scrittori Susanna Tartaro, Gabriella Galzio, Michele Marziani e Franco Stelzer, autori dei racconti brevi contenuti nel volume.

Appartate e magnifiche, racchiuse tra alte montagne e un grande lago, le Giudicarie Esteriori sono infatti un luogo da percorrere a passi lievi. Molte sono le sorprese dell’Alfabeto dei sentieri silenziosi, una guida insolita che offre ai lettori 21 lettere e altrettanti temi per comporre i propri itinerari, immagini affascinanti per sognarli, le voci degli addetti ai lavori del patrimonio culturale per accompagnare la loro visita. Le scrittrici Irene Borgna, Gabriella Galzio, Susanna Tartaro e gli scrittori Franco Arminio, Michele Marziani e Franco Stelzer, noti al pubblico italiano per la loro sensibilità di scrittori, hanno unito le loro voci a quelle degli esperti del patrimonio culturale, le storiche dell’arte e curatrici del volume Lia Camerlengo ed Emanuela Rollandini, interpretando l’anima del paesaggio, dei luoghi, delle testimonianze artistiche e dei loro abitanti in sei brevi racconti, che si intrecciano ai testi descrittivi.

Il programma

Sabato 4 giugno 2022, ore 10-12 Con Susanna Tartaro

All’ombra dei fiori. Poesia, paesaggio, archeologia nel Parco Archeo Natura di Fiavé

Inserito nella lista dei Patrimoni Mondiali UNESCO, il sito palafitticolo di Fiavé è immerso in un ambiente naturale di grande suggestione. Il gracidare delle rane, le distese dei fiori nei prati, l’ombra del bosco risuonano nei versi poetici degli haiku, ispiratori di un racconto dedicato alle Giudicarie Esteriori.

Appuntamento ore 10 all’ingresso del Parco Archeo Natura di Fiavé (parcheggio presso il Dos Gustinaci, a cinque minuti a piedi dall’ingresso). In caso di maltempo l’incontro si svolgerà nella palafitta del Parco Archeo Natura.

Sabato 18 giugno 2022, ore 10-12 Con Gabriella Galzio

L’anello mancante. Immagini sacre e interpretazioni letterarie nelle chiese del Bleggio

Immerse in un ambiente naturale di prati, campi coltivati e boschi, le chiese delle Giudicarie racchiudono preziosi cicli affrescati. Sono immagini di grande forza narrativa, che hanno saputo dare forma all’invisibile. Una voce poetica le interroga e le interpreta, mettendosi in ascolto della voce intima e profonda della spiritualità.

Appuntamento ore 10 alla Chiesa di San Felice da Nola a Bono (Comano Terme). In caso di maltempo l’incontro proseguirà nella pieve di Santa Croce, con spostamento in auto (possibilità di parcheggio).

Sabato 25 giugno 2022, ore 10-12 Con Michele Marziani

Ritornerai a casa, farai un orto. Arti e orti nelle sette ville di San Lorenzo

Orti, chiese alpine, edifici rurali e antichi tracciati non sono voci distinte, ma parte di un insieme armonico e meraviglioso che a San Lorenzo in Banale conserva intatta la sua bellezza, per chi abita, chi arriva e chi ritorna.

Appuntamento ore 10 alla Chiesa di San Lorenzo a San Lorenzo in Banale (possibilità di parcheggio). In caso di maltempo l’incontro si svolgerà nella sala consiliare della sede comunale.

Domenica 26 giugno 2022, ore 10-12 Con Franco Stelzer

Ci insegnano, eleganti, qualcosa sull’amore. Passi lievi di un’educazione sentimentale

Castel Campo, Maso Pacomio, Dasindo e Campo Lomaso sono immersi in una bellezza quieta e silenziosa, che ha per protagonisti il verde, il cielo, le nuvole. Attraversarla favorisce l’introspezione, il fluire dei pensieri e dei ricordi, con gioia o rimpianto.

Appuntamento ore 10 alla Chiesa di San Santa Maria Assunta a Dasindo (possibilità di parcheggio). In caso di maltempo l’incontro si svolgerà a Maso Pacomio a Curé.

Per informazioni, il numero di telefono della Soprintendenza per i beni culturali è 0461 496616, mentre è possibile scrivere a sopr.beniculturali@provincia.tn.it, oppure visitare il sito www.cultura.trentino.it/Soprintendenza-per-i-beni-culturali.