Pasqua, 6 milioni di persone scelgono ristoranti e agriturismi

Nel 2022 inflazione più alta dal 1985, ad aumentare soprattutto pasta e pane: l’analisi di Coldiretti

Nel 2022 gli italiani hanno speso 2,6 miliardi in più per mettere in tavola pasta e pane. La verdura è costata 2,3 miliardi in più, la carne invece 2,2 miliardi in aggiunta rispetto ai prezzi dell’anno precedente. Lo riporta la Coldiretti, che ha stilato la classifica degli aumenti sulla base dei dati Istat relativi all’inflazione […]