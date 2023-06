EnoturLAB, il progetto di Piana Rotaliana Königsberg, secondo al Premio nazionale AIF

Viene dal Trentino il progetto che ha ottenuto, nei giorni scorsi, il secondo posto al Premio nazionale di eccellenza formazione organizzato dall’Associazione Italiana Formatori (AIF), la cui cerimonia si è svolta a Torino martedì 27 giugno: si tratta di EnoturLAB, che ha impegnato per tre anni le aziende vitivinicole della Piana Rotaliana Königsberg in un percorso di formazione volto allo sviluppo dell’accoglienza turistica, rivolto ai produttori di vino e grappa, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda.

Un percorso intenso, nato in collaborazione con Trentino School of Management, iniziato in piena pandemia e conclusosi a dicembre 2022, che ha portato anche alla creazione di esperienze uniche e particolari che coniugano il vino con le bellezze paesaggistiche, l’arte, la musica, il gioco e molto altro, permettendo a chi ne usufruisce di scoprire il territorio e i suoi prodotti in modo originale. Gli incontri hanno visto la presenza di importanti personalità dell’enoturismo e del mondo dell’enologia, ma anche workshop, laboratori dedicati al cibo e agli abbinamenti e approfondimenti giuridici, con attenzione al regolamento enoturistico provinciale.

Il premio è stato ritirato da Daniela Finardi, Presidente del Consorzio Turistico Piana Rotaliana Königsberg, da Giulia Carli, project manager del progetto EnoturLAB PRK, Paola Borz e Michele Oriente, rispettivamente direttrice e referente dell’Unità Economia del turismo e Marketing territoriale di Trentino School of Management.

“Un riconoscimento al lavoro di tanti”, ha commentato Daniela Finardi “in particolare delle aziende che continuano ad impegnarsi e a lavorare per rendere la Piana Rotaliana Königsberg una destinazione enoturistica, facendo sinergia con il resto del territorio”.

Questo progetto inoltre ha dato vita ad altre importanti iniziative tra cui un manuale operativo, che permette alle aziende di capire, un passo alla volta, come strutturarsi per accogliere al meglio tutti coloro che vogliono scoprire il territorio e le sue produzioni, e il libro “Raccontare il Trentino del Vino” a cura di Rosa Roncador, Attilio Scienza e Nereo Pederzolli, che vuole dare strumenti di narrazione alle aziende e al contempo far conoscere al più ampio pubblico possibile la grande varietà e ricchezza della terra trentina.