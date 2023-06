Fra un mese 250 trentini partiranno per la GMG di Lisbona

Diocesi, venerdì 31 marzo a Trento Via Crucis con tema “Le donne sulla via della croce”

Torna l’appuntamento con la Via Crucis cittadina in vista della Settimana Santa. L’appuntamento è per venerdì 31 marzo alle 20.30, con partenza dalla chiesa di Cristo Re e con arrivo in Duomo. La Via Crucis sarà, come ogni anno, preparata e animata da alcuni giovani e guidata dall’arcivescovo di Trento, Lauro Tisi. Particolare quest’anno è […]