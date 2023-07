Zanzare e zecche, prosegue il monitoraggio della Fondazione Edmund Mach

La Fondazione Edmund Mach sta svolgendo delle attività di monitoraggio e di ricerca a lungo termine sulle zanzare e sulle zecche presenti in Trentino, che proliferano soprattutto in estate.

Il monitoraggio riguarda in particolare le specie aliene invasive (zanzara tigre, coreana e giapponese) e la specie autoctona Culex pipiens (zanzara comune), che sono ritenute importanti dal punto di vista sanitario perché sono in grado di trasmettere malattie emergenti come la febbre del Nilo Occidentale (West Nile virus), Dengue, Zika e Chikungunya.

In parallelo la FEM è impegnata nel monitoraggio delle zecche in alcune aree della provincia. Viene effettuata una raccolta dei parassiti dalla vegetazione con la tecnica della “copertina strisciata” in ambienti naturali con presenza diversificata di fauna selvatica, per valutare la prevalenza di alcuni patogeni di interesse medico, quali la borreliosi di Lyme e la TBE.

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO SULLE ZANZARE: 11 TRAPPOLE IN DUE ZONE DEL TRENTINO

Viene svolta da metà aprile 2023 dal gruppo di ricerca di ecologia applicata del Centro ricerca e innovazione della FEM. Due le zone del Trentino coinvolte. La prima è nell’Alto Garda, nei comuni di Arco e Riva, dove sono attive sei trappole per la cattura di adulti. Il monitoraggio in quest’area è iniziato nel 2008. La seconda zona comprende invece i comuni di Telve, Castel Ivano e Pergine Valsugana, ai quali si aggiunge la collina est del comune di Trento e l’interporto doganale di Trento (considerato un possibile punto d’ingresso di altre specie invasive), per un totale di cinque trappole.

A partire da quest’anno la FEM, in collaborazione con gli studenti del percorso Gestione ambiente e territorio del Centro istruzione e formazione della FEM, effettuerà due campionamenti di focolai larvali di zanzara con identificazione degli individui sfarfallati. La ricerca larvale verrà effettuata in potenziali focolai di sviluppo, come ad esempio tombini e bidoni, soprattutto nei comuni con assenza di segnalazioni, per aggiornare la mappa di distribuzione nel territorio della provincia di Trento.

LE TRAPPOLE PER LA CATTURA

Le trappole usate per il monitoraggio sono di due tipologie differenti. La BG-sentinel trap è un modello appositamente studiato per la cattura di esemplari adulti di zanzare del genere Aedes, in particolare la zanzara tigre, mentre la CDC-like trap è più idonea alla cattura di specie notturne, quali ad esempio la zanzara comune (genere Culex). Le trappole rimangono attive per 24 ore ogni due settimane dalla metà di aprile fino alla fine di ottobre. Per renderle maggiormente attrattive vengono dotate di un’apposita esca che simula l’odore della pelle umana e di un contenitore con del ghiaccio secco che sublimando produce CO2 gassosa la quale attrae gli insetti ematofagi. Inoltre, saranno anche utilizzati degli aspiratori motorizzati per catturare zanzare adulte con il pasto di sangue dai loro siti di riposo.

I PROGETTI BEPREP (H2020) E BIOALPEC (PNRR)

FEM è partner del progetto europeo BePrep e del progetto finanziato dal PNRR Bioalpec che si propongono di investigare il ruolo della biodiversità nel mitigare il rischio dell’emergenza o della diffusione di zoonosi. Nel progetto BePrep verrà confrontata la biodiversità di aree naturali rispetto a quella di aree soggette a perturbazioni dovute ad eventi climatici estremi, come la tempesta Vaia. In particolare verranno raccolti dati circa la circolazione di patogeni in roditori e zecche nel Parco Naturale di Paneveggio Pale di San Martino confrontando le aree di schianto con le foreste non perturbate.

Nel progetto Bioalpec verrà studiata la dinamica delle popolazioni di roditori selvatici che rappresentano i principali serbatoi dei patogeni delle zecche al fine comprendere il ruolo dei predatori naturali nel mitigare l’emergenza di zoonosi.

UN SITO DEDICATO AI CITTADINI

I cittadini possono visitare il sito web: https://vettoritrentino.it dove troveranno i risultati delle attività svolte, il materiale informativo di supporto e la mappa interattiva con l’andamento in tempo reale dei monitoraggi (per ora solo relativi alle zanzare) svolti sul territorio.