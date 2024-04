In Val di Non la webcam panoramica per seguire la fioritura dei meli da ogni parte del mondo

Momento atteso da tutti con gioia, quello della fioritura dei meli in Val di Non, da quest’anno può essere seguito in tempo reale da ogni angolo del Pianeta. La locale Azienda per il turismo, infatti, ha deciso di mostrare in diretta gli straordinari colori della valle fiorita attraverso una finestra virtuale allestita nel cuore di questo paesaggio idilliaco, grazie all’installazione di una doppia fotocamera resistente alle intemperie che trasmette l’immagine aggiornata ogni cinque minuti.

Si trova nel mezzo di un meleto sprovvisto di elettricità e connessione ad Internet stabile, la fotocamera è equipaggiata di batterie, pannello fotovoltaico ed un’altissima efficienza che permette di essere utilizzata per giorni anche in totale assenza di luce. Le immagini vengono trasmesse in 4G, assieme a tutti i controlli remoti, monitoraggi e posizione aggiornata.

E così, da qualsiasi parte del mondo, sarà possibile vedere i fiori sbocciare in diretta streaming, sulla pagina https://www.visitvaldinon.it/it/poi/la-fioritura-dei-meli-in-streaming-dalla-val-di-non-2