Pierantonio Costa e il genocidio del Ruanda. A Trento un incontro per non dimenticare

Sono passati trent’anni dal genocidio del Ruanda: 800mila uomini e donne, perlopiù dell’etnia dei Tutsi, massacrati dagli Hutu. Mercoledì 24 aprile a Trento, nella sede delle Acli, in via Roma 57, alle ore 18, verrà presentato il libro “Ho obbedito solo alla mia coscienza. Pierantonio Costa e il genocidio in Ruanda” (pubblicato da “Edizioni del Faro” di Trento), curato dal sociologo trentino Giuliano Rizzi, esperto di sostenibilità e cooperazione allo sviluppo.

Costa, scomparso nel 2021, è stato un diplomatico italiano che in quei circa 100 giorni di follia del 1994, dall’aprile a metà luglio, si prodigò per salvare parecchie vite umane. All’incontro, promosso da Acli e Forum trentino per la pace, interverranno l’autore del libro, Massimiliano Pilati, presidente del Forum, e i cooperanti Fabio Pipinato e Benedetta Massignan.