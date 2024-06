Due anni di Orto San Marco: venerdì 28 giugno laboratori, visite guidate e swap party

Venerdì 28 giugno l’Orto San Marco – Setap di Rovereto festeggia i due anni dall’apertura. Il progetto è portato avanti dall’associazione H20+ e dall’azienda agricola MangioTrentino, supportati dal Comune di Rovereto e dalle Fondazioni Caritro e Franco DeMarchi attraverso il Bando Welfare KM0. Primo esempio trentino di rigenerazione urbana su base agricola, l’Orto San Marco ha ospitato momenti didattici, progetti di inclusione sociale, corsi a tema agricoltura, botanica, corsi di yoga, aperitivi, eventi musicali e tanto altro, diventando un punto di riferimento per la collettività.

I festeggiamenti andranno avanti dalle 17 alle 23. Si comincia alle 17 con la visita guidata in gelseto a cura di Lara Sisto di Fondazione Museo Civico, alla scoperta dei gelsi e dei segreti della seta; e poi il Torneo di Carte insieme al Quartiere Solidale e il laboratorio di fai-da-te con i ragazzi di Intercity Rambles fino alle 19. Dalle 17 alle 20 per i bambini 6-10 anni vi sarà l’Escursione nel mondo delle piante con realizzazione dell’erbario, curato insieme ad Emanuele Zoller e alla Cooperativa Sociale Amalia Guardini, partner storico e fondamentale del progetto Orto San Marco – Setàp. Alle ore 19 l’incontro pubblico “A tavola con…la scienza della seta”, un’occasione per comprendere il passato, presente e futuro di uno dei materiali più importanti della Vallagarina, insieme a Giulia Pizzini (Orto San Marco), Tommaso Manfrini (MangioTrentino), Andrea Frisinghelli e Sara Malpaga (BIOTech).

Per tutto il tempo sarà attivo lo Swap Party a cura di Lucicate OdV, dove si potranno scambiare vestiti che non si usano più in un’ottica vantaggiosa per l’ambiente e per il portafoglio. Inoltre, per i piccolissimi ci sarà l’Angolo Morbido 0-6 anni a cura di Tagesmutter del Trentino – il Sorriso.

Non mancheranno musica con il Suonoloco e poi dalle 21 con i The Crooked live, cibo a cura di Lumen Slowjournal e bere con MangioTrentino. L’evento si svolgerà il 28 giugno dalle 17-23 in Orto San Marco, via Pasqui, Rovereto.