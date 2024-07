In Adamello il 60esimo pellegrinaggio degli alpini

Credit: sezione Ana di Bergamo

E’ in corso il 60esimo pellegrinaggio in Adamello degli alpini, dedicato alle “donne che vennero ‘militarizzate’, da una parte all’altra di quel fronte che, con l’entrata in guerra dell’Italia, correva ininterrotto per tutta l’Alta Valle Camonica, dall’Adamello al Maniva, fino al lago di Iseo”.

“Donne – spiegano gli alpini – spesso sole e sofferenti non solo per mariti, figli e padri al fronte, a volte profughe, specie nel Tirolo Trentino; ed a volte, pur restando a casa, ‘requisite’ e militarizzate per impiego sul fronte bellico”.

“A queste donne, al loro silenzioso impegno ed al loro sforzo sovrumano vada oggi il riconoscimento più alto del nostro grato ricordo, in queste giornate di raduno adamellino”, scrivono gli alpini.

La giornata conclusiva di domenica 28 luglio – il pellegrinaggio è iniziato il 25 – prevede l’ammassamento alle 9.30, l’inizio della sfilata (ore 10.15), l’arrivo della sfilata e l’inquadramento (ore 11), l’intermezzo delle fanfare (ore 11.15) e il discorso delle autorità (alle 11.30), con a seguire il rancio alpino.