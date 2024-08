Al museo “Per Via” di Pieve Tesino verrà inaugurata la nuova sala “Contro epopea”

Credit: Museo Per Via

Quelle degli ambulanti del Tesino che vendevano stampe in giro per l’Europa tra il XVIII e il XIX secolo come agenti di commercio della famiglia Remondini di Bassano del Grappa non furono solo storie di successo, per quanto faticose e pericolose, da Parigi alla Russia fino ad oltre oceano. Ci fu anche chi non ce la fece. Ed è proprio questo aspetto, “Contro epopea. Sfortune, disgrazie e fallimenti dell’ambulantato trentino”, che la nuova sala del “museo Per Via” di Pieve Tesino (gestito dalla Fondazione Alcide Degasperi), che sarà inaugurata martedì 13 agosto alle ore 17,30 intende mettere in luce. Nel nuovo spazio saranno proposte stampe che rappresentano, ad esempio, navi che affondano con il loro carico, briganti che assaltano e derubano i venditori che in molti casi furono soggetti a censura e al sequestro della mercanzia. Nello stesso tempo, sarà mostrata la vita difficile di mogli e figli che rimanevano a casa aspettano i mariti e padri. L’iniziativa è un tassello del più ampio progetto portato avanti per il museo dallo storico Niccolò Caramel e coinvolge anche la famiglia del dirigente d’azienda Sergio Treichler scomparso nel 2018 (sarà presente la sorella Giuliana) che, originaria del Tesino, sostiene progetti per la promozione del territorio.