Gli alpini di Caldes hanno festeggiato il 70esimo anniversario

Credit: Daniele Paternoster

Gli alpini di Caldes hanno festeggiato sabato e domenica il loro settantesimo anniversario. Erano presenti ai festeggiamenti i sindaci della valle, l’assessore provinciale Roberto Failoni e quello regionale Carlo Daldoss.

“È una giornata di festa – ha detto l’assessore Failoni – che fa affiorare l’orgoglio per i nostri alpini. Quest’anno ho partecipato a tanti anniversari ed ogni volta è bello sentire dalle parole dei capigruppo – oggi è stata la volta di Luca Scaramella – quanto è stato fatto in Trentino, in Italia e a volte anche altrove”.

“Il gruppo alpini di Caldes – ha aggiunto il sindaco Antonio Maini – rappresenta una realtà associativa capace di trasmettere il profondo senso di appartenenza alla propria comunità. In un’epoca segnata da crescenti individualismi, gli alpini rappresentano l’importanza dei valori collettivi e contribuiscono in modo significativo alla coesione e alla crescita sociale”.