A Tesero sabato 25 gennaio la 24esima Marcialonga Stars

Si svolgerà sabato 25 gennaio la 24esima edizione della Marcialonga Stars, organizzata dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) in collaborazione con il Comitato organizzatore Marcialonga e il Gruppo sciatori della Scuola alpina della Guardia di Finanza di Predazzo presso lo stadio del Fondo del Lago di Tesero, con ritrovo alle 12 e partenza alle 13.

La Marcialonga Stars non è solo una gara, ma anche una giornata di sensibilizzazione e solidarietà a sostegno delle attività Lilt a favore dell’intera comunità trentina.

Il ricavato della manifestazione andrà a finanziare infatti alcuni servizi dell’Associazione, tra cui: attività di prevenzione e diagnosi precoce, con progetti nelle scuole per i più giovani e campagne di sensibilizzazione per gli adulti; supporto oncologico in tutto il Trentino, con servizi mirati al benessere del paziente, tra cui un servizio di sostegno psicologico durante il percorso terapeutico.

La “Marcialonga Stars”, gara non competitiva con sci da fondo o ciaspole, sarà anche un’occasione per incontrare i Testimonial Marcialonga Stars, figure di spicco del mondo dello sport: Albarello, Confortola, Martini, Moser, Nones, Simoni, Travaglia, Vanzetta, Wyatt, Zorzi e tanti altri. La politica, lo spettacolo, l’economia e la cultura, correranno insieme a tanti sostenitori, amici, simpatizzanti e soci Lilt per condividere il messaggio di solidarietà e prevenzione.

Un momento particolarmente emozionante della manifestazione sarà la consegna del “Premio Lorenzo Lucianer” al primo classificato nella categoria sci di fondo maschile, in memoria del giornalista Rai, che è sempre stato vicino alla Lilt ed a questa iniziativa.