L’Aquila batte la Nutribullet Treviso 101-86

Finisce 101-86 la partita della Dolomiti Energia Trentino, che gioca un secondo tempo straordinario e supera la Nutribullet Treviso nella prima giornata di ritorno e torna alla vittoria in LBA dopo tre sconfitte consecutive, confermando la buona prestazione di martedì in EuroCup. Ellis entra nella storia bianconera battendo il record di assist in una singola partita, con 13 assist che superano i 12 di Shields. L’MVP della serata è Cale, autore di 17 punti, 9 rimbalzi e 4 assist. Ford e Zukauskas sono stati i top scorer bianconeri con 19 punti a testa, seguiti dai 13 di Lamb e dai 12 dello stesso Ellis. Per Treviso, non bastano i 26 punti di Macura, i 21 di Bowman e i 16 di Paulicap.

Sono in vendita all’Aquila Store e online sul circuito Vivaticket i biglietti per le prossime due partite casalinghe: contro Vilnius, martedì 28 gennaio alle 20:00, e contro Trapani, domenica 2 febbraio alle 18:15.