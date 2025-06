“Cancer Survivors Day”, a Trento sabato 21 giugno una mattinata di yoga e una “finestra” per conoscere i servizi Lilt

Celebrare la vita. È l’obiettivo della Lilt trentina, che lancia un nuovo evento dedicato a chi ha superato il percorso oncologico. L’appuntamento è per sabato 21 giugno alle 9 al Parco del Muse (lato orti del Muse, dietro Palazzo Albere): sarà un momento di incontro per creare una comunità, per attivare un flusso di energie ed empatia.

Si parte con una sessione di yoga adatto anche a chi non l’ha mai fatto. A seguire poche parole per conoscere i servizi Lilt per il benessere di pazienti ed ex pazienti, con le fisioterapiste, le psicologhe, la nutrizionista e l’estetista in oncologia. Poi un altro momento dedicato al respiro e al centramento, per chiudere infine la mattinata con l’open air café: un angolo rinfresco dove sarà anche possibile fare due chiacchiere con le professioniste Lilt per consigli su problemi da terapie, ma anche per indicazioni di stile di vita e di benessere.

Il Cancer Survivors Day, ideato da Lilt Milano sulla scia della giornata di sensibilizzazione nata nel 1988 negli Stati Uniti, è stato adottato poi da altre Lilt in Italia. Quest’anno viene celebrato lo stesso giorno e con le stesse modalità in 12 città in Italia: Trento, Milano, Agrigento, Bari, Barletta, Biella, Campobasso, Genova, Pescara, Ragusa, Sondrio e Treviso.

“Sarà una mattinata caratterizzata dalla condivisione, dall’empatia e dalla leggerezza, ma non vogliamo affrontare l’argomento del tumore con superficialità”, commenta Valentina Cereghini, direttrice della Lilt trentina. “A fronte di dati molto incoraggianti per alcuni, ve ne sono altri di molto dolorosi, soprattutto se pensiamo a chi non è riuscito a superare la malattia o a chi la sta ancora affrontando. Abbiamo voluto fortemente questo evento in Trentino per creare una comunità, anche se temporanea, che possa essere di sollievo, far capire di non essere soli e far guardare al domani con più fiducia”.

L’iscrizione al Cancer Survivors Day è gratuita, ma obbligatoria e fino esaurimento posti su www.celebriamolavita.it/trento.