Manovra di assestamento della Provincia, presentati 17.000 emendamenti

Sostegno alla genitorialità fino ai 10 anni con assegni graduati in base all’Icef, estensione della deduzione di 30.000 euro ai fini dell’addizionale Irpef anche per il 2026, indicizzazione per l’accesso ai servizi sociali e un significativo potenziamento delle risorse per il personale sanitario e infermieristico. Sono alcuni degli emendamenti presentati all’Alleanza Democratica Autonomista in vista della discussione sulla manovra di assestamento di bilancio della Provincia di Trento, in calendario per venerdì 18, lunedì 21 e martedì 22 luglio in Consiglio provinciale a Trento. Sono stati presentati 17.000 emendamenti, di cui 12.000 ostruzionistici.

Il portavoce delle minoranze in Consiglio provinciale Francesco Valduga ha sottolineato, criticando il metodo della Giunta provinciale, che non è accettabile discutere una manovra in tempi così ristretti, quando nei Comuni esistono tempistiche istituzionalizzate che permettono un maggiore approfondimento. Ha poi rimarcato la necessità di pianificare in modo strutturato la fiscalità, introducendo una proposta sull’IRPEF legata al principio “dare in base alle necessità, chiedere in base alle possibilità”, e potenziando il ruolo dell’ICEF nell’accesso e nella compartecipazione ai servizi. Sul tema della natalità, ha proposto un’attenzione non solo al terzo figlio, ma anche al primo e al secondo, accompagnando il tutto con un potenziamento dei servizi per l’infanzia e con l’introduzione di impianti di raffrescamento nelle strutture educative.

Alessio Manica, capogruppo del Partito Democratico del Trentino in Consiglio provinciale, ha sottolineato lo sforzo della coalizione nel definire priorità chiare e condivise: casa, sostegno alle famiglie, attenzione al sociale.

Paola Demagri, consigliera provinciale di Casa autonomia.eu, ha fatto notare che gli emendamenti sono stati depositati con una settimana di anticipo rispetto alla seduta del Consiglio proprio per offrire alla Giunta l’opportunità di riflettere e confrontarsi.