Le atlete della Trentino Volley in campo contro il cancro

Trentino Volley scende in campo contro il cancro con “Atleti al tuo fianco”, il progetto nazionale di sensibilizzazione oncologica per il sostegno emotivo dei tifosi che affrontano un tumore, prendendo parte alla campagna fotografica #squadramaniesorriso in occasione della gara pre-stagione contro il Brescia.
Le ragazze di coach Beltrami hanno posato per una fotografia particolare insieme allo staff, con le mani unite sotto il sorriso, per portare il proprio messaggio di vicinanza e sostegno verso chi combatte contro un tumore maligno e per invitare tutti i tifosi ad essere vicini.
La campagna nazionale contro il cancro ha coinvolto centinaia di squadre in tutta Italia, tra cui anche il Trento Calcio e l’Aquila Basket.