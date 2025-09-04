Le atlete della Trentino Volley in campo contro il cancro

Marcello Poli è il nuovo presidente di Trentino Volley

È Marcello Poli il nuovo presidente di Trentino Volley. L’assemblea dei soci, riunitasi lunedì 28 ottobre, ha approvato il bilancio chiuso al 30 giugno 2024 e ha eletto il nuovo organo amministrativo, essendo quello precedente giunto a naturale scadenza di mandato. L’Assemblea ha deliberato di nominare per il triennio 2024-2027 un cda composto da tre […]