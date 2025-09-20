Centinaia di persone al corteo della Cgil del Trentino per Gaza

Un lungo, rumoroso corteo ha percorso nel pomeriggio di venerdì 19 settembre il centro storico di Trento al grido di “Palestina Libera”. Numerosi i cittadine e le cittadine che hanno raccolto l’appello della Cgil del Trentino e di associazioni e partiti politici per manifestare contro il genocidio della popolazione palestinese nella Striscia di Gaza e per chiedere ancora una volta azioni concrete per fermare il massacro di donne, uomini e bambini per mano dell’esercito israeliano.

Si è tornati in piazza anche per ribadire la necessità che le istituzioni a tutti i livelli smettano di temporeggiare e prendano scelte concrete e incisive per spingere il Governo israeliano al rispetto del diritto internazionale che continua impunemente a calpestare. La manifestazione si è svolta in contemporanea in 80 piazze italiane.

Lunedì 22 settembre ci sarà invece, anche in Trentino, lo sciopero generale indetto da Cub, Adl e Sgb. La Fim Cisl del Trentino è critica rispetto alla decisione della Cgil di proclamare lo sciopero in un’altra data rispetto a quella di lunedì (che era stata precedentemente annunciata).

“La recente decisione della CGIL di proclamare uno sciopero unilaterale sulla questione palestinese rappresenta un errore strategico di portata grave”, ha scritto in una nota il segretario della Fim Cisl Paolo Cagol. “Non solo divide il fronte sindacale in un momento che richiederebbe massima coesione, ma indebolisce quella voce collettiva che dovrebbe rimanere salda e determinata. La pace non si conquista sventolando bandiere di parte ma attraverso percorsi condivisi e responsabili”. La Fim Cisl del Trentino sottolinea poi che “Hamas e Netanyahu sono i veri colpevoli, non i popoli, le vere vittime di ogni guerra”, e annuncia che parteciperà alla Marcia per la Pace di Assisi del 12 ottobre. Marcia a cui, ha annunciato ieri il segretario della Cgil del Trentino Andrea Grosselli, parteciperà anche il sindacato di Via dei Muredei.