A Caldonazzo ha riaperto la Coop Trentino

Ha riaperto la Coop Trentino di Caldonazzo, punto vendita della Famiglia Cooperativa Alta Valsugana. Dodici mesi fa era stato allestito il cantiere, e sabato 11 ottobre la Coop è stata inaugurata nella sua nuova veste.

“Per la verità la parte maggiore dei lavori si era conclusa alla fine dello scorso giugno – precisa il presidente Renzo Ciola –. I mesi che ci hanno avvicinato all’evento inaugurale sono stati dedicati ai lavori di rifinitura per far sì che, la nostra sede e il nostro punto vendita, si presentassero con il loro abito più bello all’appuntamento inaugurale”.

Lo staff della Famiglia Cooperativa Alta Valsugana è formato da 46 collaboratrici e collaboratori (31 donne, 15 uomini) ed è guidato dal direttore Nicola Dallapè. La base sociale, nel corso del 2024, è aumentata di una cinquantina di unità portando il numero complessivo di socie e di soci a quota 3.535. Il linguaggio dei numeri dimostra lo stato di salute positivo della cooperativa di consumo: le vendite nette hanno raggiunto 11 milioni 710mila euro, il risultato netto dell’esercizio è superiore a 352mila euro.

Benedizione del punto vendita affidata a don Emilio Menegol, taglio del nastro e visita al negozio hanno ultimato l’evento inaugurale.