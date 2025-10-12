Due medaglie per Zendri ai Virtus Wolrd Athletics Championships

Dopo la splendida medaglia d’oro conquistata sabato 11 ottobre nel triathlon, Elisa Zendri ha centrato oggi un nuovo risultato ai Virtus World Athletics Championships in corso di svolgimento in Australia, vincendo la medaglia d’argento nei 100 metri categoria II2 con il tempo di 15.68, dietro alla connazionale Chiara Zeni, che ha stabilito il nuovo record del mondo sulla distanza di 15.15

Una doppietta di successi che conferma l’eccellenza e la determinazione di una delle punte di diamante della Nazionale Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo-Relazionali).

“A Elisa vanno i complimenti più sinceri per questa ennesima impresa sportiva”, commentano il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti e l’assessore allo sport Mattia Gottardi . “Con il suo talento, la sua passione e la sua determinazione incarna i valori più autentici dello sport trentino. Dopo l’oro di ieri, questo argento conferma la sua straordinaria crescita e la forza di un percorso fatto di impegno e dedizione. Un risultato che premia il lavoro dell’atleta, della sua famiglia e di tutto lo staff tecnico, e che arricchisce ulteriormente il medagliere trentino in campo internazionale”.